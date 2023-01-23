В Башкирии супружеская пара на «Киа» въехала в дорожный знак. Потом пришлось «въехать» в больницу

На 119-м километре автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит 23-летняя местная жительница за рулём «Киа Рио» совершила наезд на дорожный знак.

В результате аварии женщина-водитель и её 31-летний супруг с травмами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Он дополнил свое сообщение следующим комментарием:

«По степени опасности наезд на неподвижное препятствие сопоставим с лобовым столкновением. Как правило, подобные дорожно-транспортные происшествия возникают по причине невнимательности водителя. Иногда достаточно отвлечься на доли секунды, чтобы врезаться в столб, дерево, стоящее транспортное средство. Если человек не пользуется ремнем безопасности, то для летального исхода при наезде на неподвижное препятствие может хватить небольшой скорости».

Фото из ТГ-канала Владимира СЕВАСТЬЯНОВА.