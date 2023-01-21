Пользователи соцсетей в Уфе вычислили подозреваемого в нападении на ребенка

Пользователи соцсети «ВКонтакте» в Уфе вычислили предполагаемого преступника, напавшего на девочку. Это Павел Б. – он уже успел удалить свою страничку в соцсети. Видимо, не ожидал шквала гнева в свой адрес.

Среди постов в аккаунте подозреваемого имелась и такая (орфография и пунктуация сохранены): «Я больше убеждаюсь, что у некоторых людей, голова – это декаративное приложение, находка приключений на свою ж…».

Напомним, вечером, 20 января, в подъезде многоквартирного дома на улице Рыльского было совершено нападение на 10-летнюю девочку.

Преступник объявлен в розыск.