В Уфе ранее судимый мужчина ограбил женщину

Ограбление произошло в одном из дворов по проспекту Октября. Прохожий шел навстречу женщине, размахивая руками и улыбаясь. Она подумала, что он хочет поздравить ее с наступающим праздником, но тот неожиданно вырвал из ее рук сумку и убежал. Очевидцы попытались догнать вора. Ему все-таки удалось скрыться. Однако по пути он выбросил сумку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали ранее судимого 37-летнего уфимца. Возбуждено уголовное дело.

Фото из открытых источников.