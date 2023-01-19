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В Уфе ранее судимый мужчина ограбил женщину

Заявление от 59-летней уфимки поступило накануне Нового года. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

В Уфе ранее судимый мужчина ограбил женщину
В Уфе ранее судимый мужчина ограбил женщину

Ограбление произошло в одном из дворов по проспекту Октября. Прохожий шел навстречу женщине, размахивая руками и улыбаясь. Она подумала, что он хочет поздравить ее с наступающим праздником, но тот неожиданно вырвал из ее рук сумку и убежал. Очевидцы попытались догнать вора. Ему все-таки удалось скрыться. Однако по пути он выбросил сумку.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали ранее судимого 37-летнего уфимца. Возбуждено уголовное дело.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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