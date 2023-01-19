В Уфе экс-сотрудник ГИБДД получил более 3 миллионов рублей штрафа за взятки

Мужчина признан виновным в получении взятки, превышении должностных полномочий, служебном подлоге. Установлено, что он, работая инспектором ОГИБДД России по Подгоренскому району Воронежской области, с июня 2019 года по август 2021 года вносил в базу данных недостоверные сведения о сроках сдачи водительских удостоверений и отметки об окончании срока лишения права вождения в отношении 20 граждан. В результате они продолжали незаконно пользоваться водительскими правами.

Пресс—служба Следкома Башкирии уточняет, что за свои услуги он запрашивал от 20 тысяч до 55 тысяч рублей, всего через посредников подсудимый получил вознаграждение в размере 665 тыс. рублей.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года, с лишением специального звания.

Фото из открытых источников.