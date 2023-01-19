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В Уфе экс-сотрудник ГИБДД получил более 3 миллионов рублей штрафа за взятки

Калининский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Воронежской области. Об этом сегодня, 19 января, сообщает прокуратура Башкирии.

В Уфе экс-сотрудник ГИБДД получил более 3 миллионов рублей штрафа за взятки
В Уфе экс-сотрудник ГИБДД получил более 3 миллионов рублей штрафа за взятки

Мужчина признан виновным в получении взятки, превышении  должностных полномочий, служебном подлоге. Установлено, что он, работая инспектором ОГИБДД России по Подгоренскому району Воронежской области, с июня 2019 года по август 2021 года вносил в базу данных недостоверные сведения о сроках сдачи водительских удостоверений и отметки об окончании срока лишения права вождения в отношении 20 граждан. В результате они продолжали незаконно пользоваться водительскими правами.

Пресс—служба Следкома Башкирии уточняет, что за свои услуги он запрашивал от 20 тысяч до 55 тысяч рублей, всего  через посредников подсудимый получил вознаграждение в размере 665 тыс. рублей.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года, с лишением специального звания.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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