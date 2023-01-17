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Вчера, 16:15

В Башкирии с начала года пожары унесли 26 жизней

Спасатели бьют тревогу: с начала года в Башкирии произошло 325 пожаров, в которых погибли 26 человек (по данным на 17 января).

В Башкирии с начала года пожары унесли 26 жизней
В Башкирии с начала года пожары унесли 26 жизней

Только за минувшие сутки огонь оборвал жизнь пятерых, уточнили в МЧС региона. В чрезвычайном ведомстве выступили со специальным обращением, напомнив жителям республики о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Не включайте в одну розетку несколько электроприборов. Не оставляете отопительные приборы без присмотра, отключайте их на ночь. Перекаливание печи также способно привести к пожару.

Помните: засыпая с непотушенной сигаретой в руках, вы можете не проснуться. Одной из самых частых причин возгорания является неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Будьте бдительны и осторожны, берегите себя.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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