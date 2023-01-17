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Вчера, 14:47

800 домов в Уфе остались без электричества из-за врезавшегося в опору автомобиля

Авария произошла сегодня, 17 января, в Нижегородке. О происшедшем сообщил глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.

800 домов в Уфе остались без электричества из-за врезавшегося в опору автомобиля
800 домов в Уфе остались без электричества из-за врезавшегося в опору автомобиля

Чиновник пояснил, что масштабное отключение электроэнергии в Нижегордке произошло из-за ДТП: в электроопору высоковольтной линии врезался автомобиль. ЧП произошло на улице Малая Лесозаводская, 27.

В администрации Ленинского района нам сообщили, что без электричества остались дома на ул. Смоленская, Инзерская, Ленинградская, Линенйная, Бугульминская, Саляма, Щорса, Короткая, Богатырская, Таймырская, Рабочая, Малая Рабочая, пер. Рабочий, Большая Придорожная, Кирзаводская, Рижская, Орская, Заозерная. Всего 816 домов, в которых проживают  2002 человека.

Последствия аварии устраняют специалисты Южного РЭС «Башкирэнерго». Потребовалась замена электроопоры. Ее доставили на место происшествия и уже установили. Наладить подачу электричества обещают оперативно, в ближайшие два часа.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Ленинского района г.Уфы. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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