В Башкирии будут судить за взятку чиновника администрации района

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Установлено, что он потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере 200 тыс. рублей за незаконный вывоз 2000 кубометров песка с территории Краснокамского района.

20 сентября прошлого года при получении первой части взятки в размере 15 тыс. рублей чиновник был задержан с поличным. Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении.

Фото из открытых источников.