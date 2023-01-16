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Вчера, 16:02

В Башкирии будут судить за взятку чиновника администрации района

Экс-заместитель главы администрации Краснокамского района предстанет перед судом за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила сегодня, 16 января, пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

В Башкирии будут судить за взятку чиновника администрации района
В Башкирии будут судить за взятку чиновника администрации района

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Установлено, что он потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в размере 200 тыс. рублей за незаконный вывоз 2000 кубометров песка с территории Краснокамского района.
20 сентября прошлого года при получении первой части взятки в размере 15 тыс. рублей чиновник был задержан с поличным. Обвиняемый частично признал вину в совершенном преступлении.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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