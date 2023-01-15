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Сегодня, 08:32

В Башкирии пьяный дальнобойщик протаранил фуру и «Газель»

Водитель грузового автомобиля остановился отдохнуть в кафе возле деревни Каранаево Мечетлинского района. «Отдохнул», как умел, – принял на грудь изрядное количество спиртного. Развлечься решил на дороге.

В Башкирии пьяный дальнобойщик протаранил фуру и «Газель»
В Башкирии пьяный дальнобойщик протаранил фуру и «Газель»

Он сел за руль большегруза и протаранил стоящую фуру, а потом и «Газель». Поиграв в танкиста, он вышел из машины, достал нож и пытался останавить проезжающие по трассе машины. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

На место происшествия приехали сотрудники ДПС и оперативная группа полицейских Мечетлинского района. Они обнаружили пьяного водителя у кафе, причем, с ножевым ранением.

Пострадавшего доставили в Месягутовскую ЦРБ. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия на дороге, сообщает издание «На земле Салавата».

Фото предоставлено изданием «На земле Салавата».

Автор:Надежда РОМАНОВА
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