В Башкирии пьяный дальнобойщик протаранил фуру и «Газель»

Он сел за руль большегруза и протаранил стоящую фуру, а потом и «Газель». Поиграв в танкиста, он вышел из машины, достал нож и пытался останавить проезжающие по трассе машины. Очевидцы вызвали сотрудников полиции.

На место происшествия приехали сотрудники ДПС и оперативная группа полицейских Мечетлинского района. Они обнаружили пьяного водителя у кафе, причем, с ножевым ранением.

Пострадавшего доставили в Месягутовскую ЦРБ. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия на дороге, сообщает издание «На земле Салавата».

Фото предоставлено изданием «На земле Салавата».