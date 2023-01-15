В Башкирии пассажирский автобус вылетел с дороги в поле

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в десятом часу утра на 7 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, - информировал он. - По предварительным данным, 66-летний мужчина, управляя автобусом «Мерседес Спринтер», при обгоне транспортного средства, допустил столкновение с попутным УАЗ, который поворачивал налево. В результате дорожной аварии 63-летняя пассажирка «Мерседес» обратилась за медицинской помощью.

Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа-Прибельск с двумя пассажирами в салоне. По факту ДТП проводится проверка».

Фото: соцсети Владимира Севастьянова.