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Вчера, 13:18

В Башкирии пассажирский автобус вылетел с дороги в поле

В Кармаскалинском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщил на своей странице в социальных сетях главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Башкирии пассажирский автобус вылетел с дороги в поле
В Башкирии пассажирский автобус вылетел с дороги в поле

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в десятом часу утра на 7 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк, - информировал он. - По предварительным данным, 66-летний мужчина, управляя автобусом «Мерседес Спринтер», при обгоне транспортного средства, допустил столкновение с попутным УАЗ, который поворачивал налево. В результате дорожной аварии 63-летняя пассажирка «Мерседес» обратилась за медицинской помощью.

Известно, что автобус двигался по маршруту Уфа-Прибельск с двумя пассажирами в салоне. По факту ДТП проводится проверка».

Фото: соцсети Владимира Севастьянова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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