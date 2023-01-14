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Вчера, 17:25

Пенсионерку из Уфы обманули на три миллиона рублей

63-летняя жительница Уфы поверила мошенникам и лишилась трех миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня, 14 января, пресс-служба МВД по Башкирии.

Пенсионерку из Уфы обманули на три миллиона рублей
Пенсионерку из Уфы обманули на три миллиона рублей

В течение нескольких дней пенсионерка отправляла через банкоматы крупные суммы – всего около трех миллионов рублей. Когда поняла, что ею манипулировали мошенники, обратилась с заявлением в отделение полиции города. 

Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банков и служб безопасности. Сказав, что по банковским счетам женщины замечена подозрительная активность, посоветовали спрятать их от мошенников. Для этого убедили оформить кредиты и отправить деньги на «безопасные счета».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Всего за прошедшие сутки в отделы полиции республики поступило 24 аналогичных сообщения. Мошенники обманули еще 11 жителей республики. Среди них есть как пожилые, так и молодые люди. По всем фактам возбуждены уголовные дела и начато разбирательство.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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