Пенсионерку из Уфы обманули на три миллиона рублей

В течение нескольких дней пенсионерка отправляла через банкоматы крупные суммы – всего около трех миллионов рублей. Когда поняла, что ею манипулировали мошенники, обратилась с заявлением в отделение полиции города.

Она рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банков и служб безопасности. Сказав, что по банковским счетам женщины замечена подозрительная активность, посоветовали спрятать их от мошенников. Для этого убедили оформить кредиты и отправить деньги на «безопасные счета».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Всего за прошедшие сутки в отделы полиции республики поступило 24 аналогичных сообщения. Мошенники обманули еще 11 жителей республики. Среди них есть как пожилые, так и молодые люди. По всем фактам возбуждены уголовные дела и начато разбирательство.

Фото из открытых источников.