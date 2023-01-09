Пожар в Уфе тушили всю ночь. Найдены фрагменты двух тел

Пожарные продолжают работать на месте трагедии, сообщает МЧС Башкирии. Напомним, деревянный двухэтажный жилой дом с цокольным этажом загорелся поздним вечером 8 января. Огонь распространился по всей площади дома размерами 10х10 метров. В 1.35 было объявлено о ликвидации открытого горения. Ближе к утру началась проливка и разбор конструкций.

Известно, что в сгоревшем доме располагалось 15 квартир. Ночью за медицинской помощью обратилась 74-летняя женщина, пожаловавшаяся на боль в спине. По словам пострадавшей, она получила травму при самостоятельной эвакуации. Администрация Уфы рассматривает вопрос предоставления временного жилья для погорельцев, если в этом возникнет нужда.

В тушении пожара от МЧС России были задействованы 34 человека и 11 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Фото: МЧС РБ.