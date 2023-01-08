В аварии на трассе Белорецк-Учалы пострадали девять человек

В Учалинском районе спасатели вытащили двоих детей из «Nissan Qashqai», а затем и саму автомашину на дорогу.

Всего в ДТП пострадали девять человек, семеро госпитализированы в белорецкую ЦРКБ. Среди травмированных четверо детей: 3, 9 и 14 лет, данные четвертого ребенка устанавливаются, сообщает ГКЧС.

Как уточнили в ГКЧсу спустя два часа, после осмотра в больнице 2 девочек 2013 и 2015 г.р. госпитализировли в белорецкую ЦРКБ в состоянии средней тяжести. Четверо, в том числе два мальчика, отпущены амбулаторно.

Фото ГКЧС.