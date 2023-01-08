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Вчера, 16:29

В аварии на трассе Белорецк-Учалы пострадали девять человек

На автодороге вблизи деревни Казакулово лоб в лоб столкнулись загруженные «Skoda Octavia» и «Nissan Qashqai», последний от удара вылетел в кювет. Об этом сообщили в госкомитете республики по ЧС.

В аварии на трассе Белорецк-Учалы пострадали девять человек
В аварии на трассе Белорецк-Учалы пострадали девять человек

В Учалинском районе спасатели вытащили двоих детей из «Nissan Qashqai», а затем и саму автомашину на дорогу.

Всего в ДТП пострадали девять человек, семеро госпитализированы в белорецкую ЦРКБ. Среди травмированных четверо детей: 3, 9 и 14 лет, данные четвертого ребенка устанавливаются, сообщает ГКЧС.

Как уточнили в ГКЧсу спустя два часа, после осмотра в больнице 2 девочек 2013 и 2015 г.р. госпитализировли в белорецкую ЦРКБ в состоянии средней  тяжести. Четверо, в том числе два мальчика, отпущены амбулаторно.

 

Фото ГКЧС.

 

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:морозбелорецк-учалыавтотрассадтплобовое столкновениеиномаркиспасателигкчс по республике
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