В Башкирии семья из трёх человек отравилась угарным газом

Отравление угарным газом получила 6 января семья их трёх человек в Ишимбае. Мать и десятилетнего ребёнка пришлось госпитализировать. Отец семейства от госпитализации отказался.

По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, причиной отравления стала негерметичность дымоотвода.

В пресс-службе ведомства напомнили о важности внимательного отношения к состоянию дымоотводящих каналов в многоквартирных домах. В случае обнаружения неисправности их работы, специалисты рекомендуют как можно скорее известить управляющую компания.