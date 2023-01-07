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Вчера, 19:38

В Башкирии семья из трёх человек отравилась угарным газом

Происшествие произошло накануне Рождества в Ишимбае.

В Башкирии семья из трёх человек отравилась угарным газом
В Башкирии семья из трёх человек отравилась угарным газом

Отравление угарным газом получила 6 января семья их трёх человек в Ишимбае. Мать и десятилетнего ребёнка пришлось госпитализировать.  Отец семейства от госпитализации отказался.

По данным Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, причиной отравления стала негерметичность дымоотвода.

В пресс-службе ведомства напомнили  о важности внимательного отношения к состоянию дымоотводящих каналов в многоквартирных домах. В случае обнаружения неисправности их работы, специалисты рекомендуют как можно скорее известить управляющую компания.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:ишимбайотравлениегоскомитет по чс
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