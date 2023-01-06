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Вчера, 13:43

В Башкирии пожар в доме унёс жизнь мужчины

Трагедия произошла сегодня, 6 января, в деревне Абдрашитово Дуванского района, сообщает пресс-служба МЧС по ЧБ.

В Башкирии пожар в доме унёс жизнь мужчины
В Башкирии пожар в доме унёс жизнь мужчины

Утром на улице Айской огнем охватило бревенчатый дом. Прибывшие пожарные ликвидировали горение. К сожалению, при разборе места пожара обнаружено тело мужчины, 1959 года рождения.

Устанавливаются причины происшествия.

В Башкирии пожар в доме унёс жизнь мужчины
В Башкирии пожар в доме унёс жизнь мужчины
В Башкирии пожар в доме унёс жизнь мужчины
Автор:Артур СМОЛОВ
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