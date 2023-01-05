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В Башкирии за сутки сгорели три бани

За прошедшие сутки в Башкирии сгорели три бани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по РБ.

В Башкирии за сутки сгорели три бани
В Башкирии за сутки сгорели три бани

Одно из возгораний произошло в селе Бураево Бураевского района. Пожар был оперативно потушен. Еще одна баня сгорела в деревне Ишлы Аургазинского района. На момент прибытия пожарных она горела открытым пламенем, огнем значительно повреждена внутренняя стена и потолок.

Также загорелась баня в деревне Приуралье Архангельского района. На момент прибытия огнеборцев открытым пламенем горела кровля и пристрой бани по всей площади. Пожар был потушен. МЧС по РБ уведомляет, что в результате данных происшествий погибших и пострадавших нет.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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