В Башкирии за сутки сгорели три бани

Одно из возгораний произошло в селе Бураево Бураевского района. Пожар был оперативно потушен. Еще одна баня сгорела в деревне Ишлы Аургазинского района. На момент прибытия пожарных она горела открытым пламенем, огнем значительно повреждена внутренняя стена и потолок.

Также загорелась баня в деревне Приуралье Архангельского района. На момент прибытия огнеборцев открытым пламенем горела кровля и пристрой бани по всей площади. Пожар был потушен. МЧС по РБ уведомляет, что в результате данных происшествий погибших и пострадавших нет.