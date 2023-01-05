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Сегодня, 10:19

В Башкирии разыскали вандала, разрушившего резиденцию Деда Мороза

В Стерлитамаке задержан мужчина, который в общественно месте разрушил резиденцию Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Башкирии разыскали вандала, разрушившего резиденцию Деда Мороза
В Башкирии разыскали вандала, разрушившего резиденцию Деда Мороза

Праздничная юрта была установлена в поселке Строймаш. Вандал ее разрушил, ободрав иллюминацию и уничтожив декор. Действия мужчины попали на видеокамеру, что помогло розыску нарушителя. Как и работа следственно-оперативной группы, где использовалась служебная собака. В результате было установлено место проживания вандала, а в его квартире обнаружили оторванный от входа в резиденцию баннер.

Задержанным оказался 43-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он задержан на трое суток, устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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