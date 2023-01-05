Почему Boeing-737 не долетел из Москвы до Челябинска и экстренно сел в Уфе

Самолет пробыл в воздухе полтора часа, когда на борту был обнаружен подозрительный предмет и экипаж подал сигнал бедствия. Командир принял решение произвести посадку в международном аэропорту «Уфа», сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Экстренная посадка в уфимском аэропорту прошла с учетом установленных требований. Все службы аэропорта отработали штатно. В самолете находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они в порядке. Сотрудники правоохранительных органов проверили борт.

Фото из открытых источников.