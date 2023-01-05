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Почему Boeing-737 не долетел из Москвы до Челябинска и экстренно сел в Уфе

Сегодня, 5 декабря в 16 час. 34 мин (МСК) пассажирский самолёт авиакомпании «Победа» Boeing-737, выполнявший рейс Москва – Челябинск, экстренно приземлился на запасной аэродром – в Уфе.

Почему Boeing-737 не долетел из Москвы до Челябинска и экстренно сел в Уфе
Почему Boeing-737 не долетел из Москвы до Челябинска и экстренно сел в Уфе

Самолет пробыл в воздухе полтора часа, когда на борту был обнаружен подозрительный предмет и экипаж подал сигнал бедствия. Командир принял решение произвести посадку в международном аэропорту «Уфа», сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Экстренная посадка в уфимском аэропорту прошла с учетом установленных требований. Все службы аэропорта отработали штатно. В самолете находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они в порядке. Сотрудники правоохранительных органов проверили борт.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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