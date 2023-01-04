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В ночном пожаре в Башкирии погибла семья из трёх человек

Сегодня, 4 января, в пожаре в частном доме в деревне Ибракаево Стерлибашевского района погибло трое людей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.

В ночном пожаре в Башкирии погибла семья из трёх человек
В ночном пожаре в Башкирии погибла семья из трёх человек

Как сообщили в ведомстве, звонок о пожаре на пульт диспетчера поступил в 02.38 ночи. Прибывшие по адресу пожарные обнаружили горящим открытым пламенем весь дом (площадью 92 квадратных метра). На тушении пожара работали 28 человек и 12 единиц техники.

К сожалению, в ходе проливки и разбора завалов стен сотрудники МЧС нашли тела троих погибших: супругов - 82-летней женщины, 84-летнего мужчины и их 54-летнего сына.

Причину ЧП устанавливает дознаватель МЧС России. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

В администрации Стерлибашевского района провели заседание комиссии по ЧС и ОПБ. В ней участвовал заместитель начальника главного управления МЧС России по РБ Владимир Горин.

Фото пресс-службы МЧС по республике.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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