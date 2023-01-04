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Вчера, 23:34

В Башкирии гружённый автомобилями эвакуатор выбросило в кювет

ДТП произошло сегодня, 4 января, в Абзелиловском районе Башкирии.

В Башкирии гружённый автомобилями эвакуатор выбросило в кювет
В Башкирии гружённый автомобилями эвакуатор выбросило в кювет

На девятом километре автодороги Озерное - Кусимовский рудник эвакуатор, груженный автомобилем, занесло и выбросило с дороги. Только сугроб спас эвакуатор от «сальто» в кювете.

На помощь перевозчику пришли сотрудники местной госавтоинспекции – именно они нашли транспорт и помогли ему выехать из снежного плена, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Он напомнил читателям телеграм-канала, что в условиях непогоды все наряды Госавтоинспекции Башкортостана ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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