В Башкирии гружённый автомобилями эвакуатор выбросило в кювет

На девятом километре автодороги Озерное - Кусимовский рудник эвакуатор, груженный автомобилем, занесло и выбросило с дороги. Только сугроб спас эвакуатор от «сальто» в кювете.

На помощь перевозчику пришли сотрудники местной госавтоинспекции – именно они нашли транспорт и помогли ему выехать из снежного плена, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Он напомнил читателям телеграм-канала, что в условиях непогоды все наряды Госавтоинспекции Башкортостана ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Фото из открытых источников.