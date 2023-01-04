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Туристу из Челябинска стало плохо при восхождении на гору Иремель в Башкирии

В Башкирии туристу потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщил сегодня, 4 января, на своей странице в соцсети председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Туристу из Челябинска стало плохо при восхождении на гору Иремель в Башкирии
Туристу из Челябинска стало плохо при восхождении на гору Иремель в Башкирии

Поздно вечером вчера, 3 января, в единую диспетчерскую службу спасения сообщили о том, что требуется помощь туристу на горе Иремель в Белорецком районе Башкирии. В группе из Челябинска мужчине стало плохо, он не мог двигаться самостоятельно.

- Туристам пришлось разбить палатки у подножия горы и ждать спасателей, - сообщил глава Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. – Но поиски осложнились, поскольку группа не была зарегистрированной. Туристы отправили диспетчеру госкомитета по ЧС координаты своего местонахождения, но они оказались неточными. Потребовалось время на поиски челябинцев. Затем спасатели ведомства на снегоходах эвакуировали пострадавшего туриста и оказали необходимую помощь.

Фарит Гумеров подчеркнул, что перед выходом на маршрут нужно обязательно зарегистрироваться на сайте для избежания подобных ситуаций. И отметил, что необходимо изучить будущий маршрут на предмет его сложности и возможных опасностей, ознакомиться с прогнозом погоды и предупреждениями чрезвычайных ведомств. Также призвал соблюдать правила безопасности, тщательно проверить снаряжение, средства связи и сигнализации, обеспечить себя необходимым запасом продуктов и медикаментов.
Фото со страницы Фарита Гумерова в соцсети.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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