В Уфе злоумышленник проник в закрытый магазин и украл сигареты

В полицию обратились сотрудники магазина, обнаружившие утром следы взлома. По их словам, пропали деньги из кассы и сигареты. Происходящее было заснято на камеру, установленную в магазине.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 30-летнего уфимца, ранее неоднократно судимого. На допросе мужчина рассказал, что проник в магазин, выбив входную пластиковую дверь, забрал имеющуюся наличку и несколько пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Также устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Фото: УМВД по Уфе.