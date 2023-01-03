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Вчера, 13:02

В Уфе злоумышленник проник в закрытый магазин и украл сигареты

Инцидент произошел ночью на улице Комсомольской, сообщили в Управлении МВД по Уфе.

В Уфе злоумышленник проник в закрытый магазин и украл сигареты
В Уфе злоумышленник проник в закрытый магазин и украл сигареты

В полицию обратились сотрудники магазина, обнаружившие утром следы взлома. По их словам, пропали деньги из кассы и сигареты. Происходящее было заснято на камеру, установленную в магазине.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 30-летнего уфимца, ранее неоднократно судимого. На допросе мужчина рассказал, что проник в магазин, выбив входную пластиковую дверь, забрал имеющуюся наличку и несколько пачек сигарет.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Также устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Фото: УМВД по Уфе.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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