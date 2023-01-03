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Вчера, 12:13

На Инзерских зубчатках в Башкирии пропали два человека

Инцидент произошел накануне, сообщили в госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

На Инзерских зубчатках в Башкирии пропали два человека
На Инзерских зубчатках в Башкирии пропали два человека

Сообщение о пропавших в Белорецком районе двух туристах поступило в центр обработки вызовов Системы-112. По имеющейся информации, они ушли на Инзерские зубчатки.

К поискам подключились экстренные службы. К счастью, пропавших удалось найти.

Зимние походы связаны с повышенной опасностью. Это низкие температуры, сильный ветер, резкая смена погоды, глубокий снег, короткий световой день. Поэтому спасатели рекомендуют  соблюдать определенные правила.

Отправляясь в поход, проверьте снаряжение, средства связи и сигнализации, возьмите с собой продукты питания и медикаменты. Предварительно зарегистрируйте маршрут, а по возвращении сообщите о прибытии. Также нужно ознакомиться с информацией о потенциальных опасностях на маршруте и метеоусловиях.

Фото: ГК по ЧС.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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