В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека

Пожарным пришлось тушить в новогоднюю ночь жилой кирпичный дом размером 8х10 метров в селе Нижнебалтачево Татышлинского района. Там при разборе конструкций был обнаружен погибший мужчина 1966 г.р.

Еще один погибший – мужчина 1951 г.р. обнаружен пожарными при тушении частного бревенчатого дома по ул. Молодёжная в поселке Лемазы Дуванского района.

Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства и причины произошедших пожаров.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.