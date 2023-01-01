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Вчера, 10:55

В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека

Смертельные пожары произошли в Татышлинском и Дуванском районах, сообщает пресс-служба МЧС России.

В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека

Пожарным пришлось тушить в новогоднюю ночь жилой кирпичный дом размером 8х10 метров в селе Нижнебалтачево Татышлинского района. Там при разборе конструкций был обнаружен погибший мужчина 1966 г.р. 

Еще один погибший – мужчина 1951 г.р. обнаружен пожарными при тушении частного бревенчатого дома по ул. Молодёжная в поселке Лемазы Дуванского района.

Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства и причины произошедших пожаров.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.

В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
В Башкирии за новогоднюю ночь в пожарах погибло два человека
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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