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Вчера, 00:28

В Самарской области в ДТП погибли пятеро вахтовиков, ехавших домой в Башкирию

Трагедия произошла в минувший четверг, 29 декабря, сообщает на своей странице в ВК глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов.

В Самарской области в ДТП погибли пятеро вахтовиков, ехавших домой в Башкирию
В Самарской области в ДТП погибли пятеро вахтовиков, ехавших домой в Башкирию

Уроженцы деревни Идельбаково Зианчуринского района, работавшие вахтовым методом в Москве, ехали домой. Утром произошло ДТП на территории Самарской области – все вахтовики погибли.

Дамин Юланов также сообщает, что администрация оказала содействие в доставке тел погибших и в организации похорон.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, в десятом часу утра в Сызранском районе на 867-м километре автодороги М-5 «Урал» при неблагоприятных погодных условиях столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ». Водитель и четыре пассажира отечественной легковушки погибли.

Фото со страницы ВК Дамина ЮЛАНОВА.

Автор:Артур СМОЛОВ
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