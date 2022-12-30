В Самарской области в ДТП погибли пятеро вахтовиков, ехавших домой в Башкирию

Уроженцы деревни Идельбаково Зианчуринского района, работавшие вахтовым методом в Москве, ехали домой. Утром произошло ДТП на территории Самарской области – все вахтовики погибли.

Дамин Юланов также сообщает, что администрация оказала содействие в доставке тел погибших и в организации похорон.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, в десятом часу утра в Сызранском районе на 867-м километре автодороги М-5 «Урал» при неблагоприятных погодных условиях столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ». Водитель и четыре пассажира отечественной легковушки погибли.

Фото со страницы ВК Дамина ЮЛАНОВА.