В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек

На 28-м километре автодороги Стерлитамак - Красноусольский столкнулись на встречке «Лада Гранта», за рулем которой был 69-летний житель Стерлитамака, и «Ниссан Альмера». Иномаркой управлял 32-летний житель Гафурийского района.

После столкновения водитель «Лады» и две его пассажирки, женщины 70 и 72 лет, а также водитель «Ниссана» и его 24-летняя пассажирка получили травмы и на «скорой» доставлены в больницу.

По факту серьезного ДТП проводится проверка, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Он же добавил, что за сутки на дорогах республики зарегистрировано девять ДТП, в которых 15 человек получили травмы.

Фото предоставлены пресс-службой ГИБДД РБ.