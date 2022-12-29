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29 Декабря , 10:05

В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек

ДТП, в котором пострадали пять человек, произошло 28 декабря в разгар дня в Стерлитамакском районе.

В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек

На 28-м километре автодороги Стерлитамак - Красноусольский столкнулись на встречке «Лада Гранта», за рулем которой был 69-летний житель Стерлитамака, и «Ниссан Альмера». Иномаркой управлял 32-летний житель Гафурийского района.

После столкновения водитель «Лады» и две его пассажирки, женщины 70 и 72 лет, а также водитель «Ниссана» и его 24-летняя пассажирка получили травмы и на «скорой» доставлены в больницу.

По факту серьезного ДТП проводится проверка, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Он же добавил, что за сутки на дорогах республики зарегистрировано девять ДТП, в которых 15 человек получили травмы.

Фото предоставлены пресс-службой ГИБДД РБ.

В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
В Башкирии после одного ДТП госпитализированы пять человек
Автор:Надежда РОМАНОВА
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