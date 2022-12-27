В Башкирии водитель Chevrolet сбил 18-летнего парня на обочине и скрылся

На улице Октябрьской села Благовар водитель за рулём «Chevrolet Lacetti» совершил наезд на 18-летнего молодого человека – тот шел по обочине в попутном направлении – и скрылся с места ДТП.

Молодому человеку, получившему травмы, пришлось самому добираться до районной больницы. А к поискам скрывшегося водителя приступили оперативники. Он был задержан. Парня сбил 54-летний местный житель. Освидетельствование водителя на состояние опьянения показало 1.300 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. Он привел статистику происшествий за минувшие сутки: на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.

Фото и видео из аккаунта Владимира СЕВАСТЬЯНОВА.