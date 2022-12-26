-8 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 23:10

В Бирске пожар в пятиэтажке привёл к трагедии, едва не ставшей массовой

Вечером 26 декабря в пятиэтажном доме на улице Интернациональная в городе Бирск Башкирии загорелась квартира на верхнем этаже.

В Бирске пожар в пятиэтажке привёл к трагедии, едва не ставшей массовой
В Бирске пожар в пятиэтажке привёл к трагедии, едва не ставшей массовой

До приезда пожарных соседи успели вынести из горящей квартиры 62-летнего мужчину и передать его бригаде «скорой помощи». Пострадавшего увезли в реанимацию Бирской ЦРБ, предварительный диагноз — отравление продуктами горения.

Дым из горящей квартиры быстро распространился по всему подъезду, поставив под угрозу жизнь проживающих на нижних этажах. При помощи спасательных устройств звено газодымозащитной службы по лестничным маршам вывело вниз 15 человек, включая троих детей. Еще 14 человек, в том числе шесть детей, эвакуировались самостоятельно.

Для ликвидации пожара в квартире спасателям потребовались считаные минуты. Огонь повредил мебель и имущество на площади 4 кв. метра. К сожалению, в ходе тушения возгорания в одной из комнат было обнаружено тело 55-летнего мужчины.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: МЧС РБ.

В Бирске пожар в пятиэтажке привёл к трагедии, едва не ставшей массовой
В Бирске пожар в пятиэтажке привёл к трагедии, едва не ставшей массовой
В Бирске пожар в пятиэтажке привёл к трагедии, едва не ставшей массовой
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика