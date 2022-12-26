В Бирске пожар в пятиэтажке привёл к трагедии, едва не ставшей массовой

До приезда пожарных соседи успели вынести из горящей квартиры 62-летнего мужчину и передать его бригаде «скорой помощи». Пострадавшего увезли в реанимацию Бирской ЦРБ, предварительный диагноз — отравление продуктами горения.

Дым из горящей квартиры быстро распространился по всему подъезду, поставив под угрозу жизнь проживающих на нижних этажах. При помощи спасательных устройств звено газодымозащитной службы по лестничным маршам вывело вниз 15 человек, включая троих детей. Еще 14 человек, в том числе шесть детей, эвакуировались самостоятельно.

Для ликвидации пожара в квартире спасателям потребовались считаные минуты. Огонь повредил мебель и имущество на площади 4 кв. метра. К сожалению, в ходе тушения возгорания в одной из комнат было обнаружено тело 55-летнего мужчины.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: МЧС РБ.