В Башкирии хозяин злой собаки, покусавшей девочку, заплатит её маме штраф – 30 тысяч рублей

Девочка играла во дворе соседнего дома, там её и покусала собака.

В прокуратуре, куда обратилась мама пострадавшей девочки, знали, что «в соответствии с законодательством на владельцев домашних животных возложена обязанность принимать меры по обеспечению безопасности окружающих». И установили, что хозяин собаки это правило проигнорировал.

Суд, куда прокурор обратился с иском, признал его доводы обоснованными и обязал ответчика выплатить 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото из открытых источников.