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В Башкирии хозяин злой собаки, покусавшей девочку, заплатит её маме штраф – 30 тысяч рублей

В Баймакском районе Башкирии в октябре собака напала на десятилетнюю девочку.

В Башкирии хозяин злой собаки, покусавшей девочку, заплатит её маме штраф – 30 тысяч рублей
В Башкирии хозяин злой собаки, покусавшей девочку, заплатит её маме штраф – 30 тысяч рублей

Девочка играла во дворе соседнего дома, там её и покусала собака.

В прокуратуре, куда обратилась мама пострадавшей девочки, знали, что «в соответствии с законодательством на владельцев домашних животных возложена обязанность принимать меры по обеспечению безопасности окружающих». И установили, что хозяин собаки это правило проигнорировал.

Суд, куда прокурор обратился с иском, признал его доводы обоснованными и обязал ответчика выплатить 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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