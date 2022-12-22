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В Уфе семья из пяти человек отравилась газом

Сегодня, 22 декабря, 2022 года, около семи часов утра в больницу доставлена семья из пяти человек, отравившаяся, по предварительному диагнозу, угарным газом.

В Уфе семья из пяти человек отравилась газом
В Уфе семья из пяти человек отравилась газом

Состояние матери и двух детей-подростков врачи оценивают как тяжелое. Отец семейства и бабушка отпущены на амбулаторное лечение.

Семья проживает на улице Большая Шелководная. Судя по всему, ночью промерз вентиляционный канал и газ (в доме водонагревательная колонка и АГВ) скопился в доме…

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. На место происшествия выехал прокурор  Советского района Уфы Рафис Гайнутдинов. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

Фото предоставлены пресс-службой республиканской прокуратуры.

В Уфе семья из пяти человек отравилась газом
В Уфе семья из пяти человек отравилась газом
В Уфе семья из пяти человек отравилась газом
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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