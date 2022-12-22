В Уфе семья из пяти человек отравилась газом

Состояние матери и двух детей-подростков врачи оценивают как тяжелое. Отец семейства и бабушка отпущены на амбулаторное лечение.

Семья проживает на улице Большая Шелководная. Судя по всему, ночью промерз вентиляционный канал и газ (в доме водонагревательная колонка и АГВ) скопился в доме…

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии. На место происшествия выехал прокурор Советского района Уфы Рафис Гайнутдинов. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

Фото предоставлены пресс-службой республиканской прокуратуры.