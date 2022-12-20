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В Уфе после ДТП госпитализирован водитель «ВАЗа»

Авария произошла вчера, 19 декабря, сообщает пресс-служба столичной ГИБДД.

В Уфе после ДТП госпитализирован водитель «ВАЗа»
В Уфе после ДТП госпитализирован водитель «ВАЗа»

Около часа дня на улице Маршала Жукова водитель «Грейт Волл» столкнулся со встречным «ВАЗ-2115», после чего «пятнадцатая» столкнулась с «Ниссан Нот».

Водитель отечественной легковушки госпитализирован.

Автор:Артур СМОЛОВ
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