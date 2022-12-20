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Вчера, 14:12

Мороз. В Уфе затопило по колено подземный переход

Подземный переход через улицу Цюрупы в районе Центрального рынка в Уфе затоплен.

Мороз. В Уфе затопило по колено подземный переход
Мороз. В Уфе затопило по колено подземный переход

Вода прибывает с каждой минутой. На перекрестке двух центральных улиц – Революционной и Цюрупы работает аварийная бригада Уфаводоканала. Рабочие, пытаясь обследовать сеть, вскрывают люки, ведущие к подземным коммуникациям, – те в пятнадцатиградусный мороз отходят туго…

Выход аварийной бригады на дорогу затруднил движение на одном из самых загруженных перекрестков столицы. Автомобили стоят в пробке, нет возможности перейти «правильно» дорогу и у пешеходов. Допуск людей в подземный переход временно закрыт. Да туда никто и не «суется» – воды по колено, она затопила нижние ступеньки.

«Авария будет ликвидирована, она находится на контроле городских служб», – сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото автора и пресс-службы городской администрации.

Мороз. В Уфе затопило по колено подземный переход
Мороз. В Уфе затопило по колено подземный переход
Мороз. В Уфе затопило по колено подземный переход
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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