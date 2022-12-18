В Башкирии задержали водителя, незаконно перевозившего хвойные деревья

Инспекторы остановили автомобиль «STERVNG LT». Внутри оказалось хвойное дерево, выкопанное с корнем, сообщает ГИБДД Уфимского района.

- Документов на груз водитель предоставить не смог. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что ему заказали хвойное растение. Подходящее дерево он нашел и выкопал на территории Уфимского района, - сообщила корреспонденту издания «Уфимские нивы» инспектор отделения ГИБДД, старший лейтенант полиции Елизавета Геращенко.

Сейчас специалисты устанавливают ущерб, причиненный лесному фонду. Сотрудники ГИБДД составили постановление об административном правонарушении и передали материалы в ОБЭП для дальнейшего разбирательства.

Напоминаем, что на территории республики проводится операция «Ель». Ее цель – пресечение незаконной вырубки хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. Обо всех подобных фактах полицейские просят сообщать в дежурные части органов внутренних дел либо по телефону «02» («102» с мобильного).

Фото предоставлено ГИБДД Уфимского района.