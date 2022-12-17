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Вчера, 23:21

В Башкирии «скорая помощь» сбила насмерть пешехода

ДТП со смертельным исходом произошло в Краснокамском районе республики сегодня, 17 декабря, в восьмом часу вечера.

В Башкирии «скорая помощь» сбила насмерть пешехода
В Башкирии «скорая помощь» сбила насмерть пешехода

На третьем километре автодороги Ашит – Агидель водитель «скорой помощи» на неосвещённом участке совершил наезд на пешехода. От сильного удара пешеход, мужчина, на вид – 40 лет, скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Со слов водителя, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть, сообщает главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Известно, что скорая ехала на вызов в деревню Можары. На вызов направлена другая бригада медицинской помощи. Подробности ДТП уточняются.

Фото из телеграм-канала Владимира Севастьянова.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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