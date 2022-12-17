У бройлеров на ферме в Башкирии выявлена вирусная инфекция. Всё поголовье уничтожено

В надзорное ведомство поступила информация о массовом падеже птицы – погибло семь тысяч подрощенных (24-дневных) цыплят-бройлеров в ООО «Стерлибашевская птицеферма».

Ветеринары отобрали пробы материала павшей птицы. Патологический материал направили на дополнительные исследования в лабораторию Владимира. Там специалисты обнаружили вирус болезни Ньюкасла – это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, которая поражает органы дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и приводит к высокой смертности.

После чего специалисты управления Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку на ферму, изучив организацию ветнадзора и обращение лекарственных средств для ветприменения.

В данный момент проводится комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием. На территории Стерлибашево с 8 декабря объявлен карантин. Все поголовье птиц уничтожено.

Специалисты продолжают выяснять причины вспышки инфекции.

Фото пресс-службы Россельхознадзора по РБ.