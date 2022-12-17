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У бройлеров на ферме в Башкирии выявлена вирусная инфекция. Всё поголовье уничтожено

Болезнь Ньюкасла (псевдочума) обнаружили ветврачи Россельхознадзора на Стерлибашевской птицеферме. Поголовье уничтожено, в селе объявлен карантин. Об этом сообщила вчера, 16 декабря, пресс-служба Россельхознадзора по Башкирии.

У бройлеров на ферме в Башкирии выявлена вирусная инфекция. Всё поголовье уничтожено
У бройлеров на ферме в Башкирии выявлена вирусная инфекция. Всё поголовье уничтожено

В надзорное ведомство поступила информация о массовом падеже птицы – погибло семь тысяч подрощенных (24-дневных) цыплят-бройлеров в ООО «Стерлибашевская птицеферма».

Ветеринары отобрали пробы материала павшей птицы. Патологический материал направили на дополнительные исследования в лабораторию Владимира. Там специалисты обнаружили вирус болезни Ньюкасла – это высококонтагиозная вирусная болезнь птиц, которая поражает органы дыхания, пищеварения, центральной нервной системы и приводит к высокой смертности.

После чего специалисты управления Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку на ферму, изучив организацию ветнадзора и обращение лекарственных средств для ветприменения.
В данный момент проводится комплекс мероприятий по борьбе с заболеванием. На территории Стерлибашево с 8 декабря объявлен карантин. Все поголовье птиц уничтожено.

Специалисты продолжают выяснять причины вспышки инфекции.

Фото пресс-службы Россельхознадзора по РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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