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Вчера, 22:57

Самолёт «Ан-12» из Иркутска до Уфы не долетел. Загорелся двигатель…

На борту самолета, который летел из Иркутска в Уфу, произошло ЧП. Стал отказывать двигатель, сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Самолёт «Ан-12» из Иркутска до Уфы не долетел. Загорелся двигатель…
Самолёт «Ан-12» из Иркутска до Уфы не долетел. Загорелся двигатель…

Капитан воздушного судна решил посадить самолет в новосибирском аэропорту Толмачево, запросив разрешение у диспетчеров. Двигатель перевели в режим флюгирования.

В Новосибирске приземлившееся воздушное судно встречали пожарные машины – у самолета горел четвертый двигатель в правой части крыла. Пожарные потушили возгорание.

По факту вынужденной посадки «Ан-12» идет доследственная  проверка. Известно, что эксплуатирует самолет ПАО «Корпорация «Иркут».

В пресс-службе Новосибирского следственного отдела на транспорте добавили, что «на борту самолета находилось десять членов экипажа, он летел без пассажиров. В инциденте никто не пострадал».

Фото и видео предоставлены пресс-службой Новосибирского следственного отдела на транспорте.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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