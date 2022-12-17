Самолёт «Ан-12» из Иркутска до Уфы не долетел. Загорелся двигатель…

Капитан воздушного судна решил посадить самолет в новосибирском аэропорту Толмачево, запросив разрешение у диспетчеров. Двигатель перевели в режим флюгирования.

В Новосибирске приземлившееся воздушное судно встречали пожарные машины – у самолета горел четвертый двигатель в правой части крыла. Пожарные потушили возгорание.

По факту вынужденной посадки «Ан-12» идет доследственная проверка. Известно, что эксплуатирует самолет ПАО «Корпорация «Иркут».

В пресс-службе Новосибирского следственного отдела на транспорте добавили, что «на борту самолета находилось десять членов экипажа, он летел без пассажиров. В инциденте никто не пострадал».

Фото и видео предоставлены пресс-службой Новосибирского следственного отдела на транспорте.