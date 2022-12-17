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Вчера, 11:30

Ночью в Уфе заблудилась и едва не замерзла женщина

Ночью сегодня, 17 декабря, сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы нашли и спасли от замерзания потерявшуюся в лесном массиве города 57-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба УГЗ города.

Ночью в Уфе заблудилась и едва не замерзла женщина
Ночью в Уфе заблудилась и едва не замерзла женщина

В 2.40 в единую диспетчерскую службу города позвонила женщина и сообщила, что заблудилась в лесном массиве недалеко от кафе «Золотая рыбка» в Демском районе Уфы. Она рассказала, что идя по лесу заблудилась, упала на снег, замерзла и не могла дальше идти из-за полученной ранее травмы ноги.

Выехавшие на ее поиски спасатели обнаружили потерявшуюся совсем в другом месте – в районе моста через реку Дема возле трассы М-5.

Дело в том, что уфимка не могла правильно сообщить место своего нахождения. Во время поисков на связи в ней и со спасателями находился диспетчер. Когда сотрудники поисково-спасательного отряда ее нашли, на носилках транспортировали до своей машины. Затем вызвали скорую помощь. Она доставила пострадавшую в больницу для обследования.

Как выяснилось позже, женщина, пешком возвращалась с поминок из поселка Лебяжье в микрорайон Дему. Она шла вдоль дороги по снегоходной трассе и заблудилась.

Фото пресс-службы УГЗ Уфы.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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