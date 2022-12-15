В Уфе недовольный пациент распылил баллончик в кабинете врача

По данным СМИ, страдающий сахарным диабетом 34-летний мужчина пришел на прием к эндокринологу. Когда он находился на приеме у врача, зависла программа в компьютере. Это стало причиной недовольства пациента. Он достал из кармана баллончик и распылил его в кабинете и в коридоре. Сам скрылся. Находившуюся в коридоре беременную женщину увезли в перинатальный центр. Медперсонал поликлиники эвакуировали.

Как сообщила руководитель пресс-службы минздрава республики Софья Алешина, пациент пришел на прием к врачу по предварительной записи. Больше о нем ничего не известно.

Информации о пострадавшей беременной женщине в минздраве также нет.

- По нашим данным никто не пострадал, скорая помощь не понадобилась, после произошедшего из медучреждения были эвакуированы персонал и пациент, помещения проветрили, - прокомментировала Софья Алешина. – О ЧП сразу же сообщили в полицию, вызваны сотрудники группы быстрого реагирования. Полицейские разыскивают мужчину.

Нашли его или нет на данный момент, она затруднилась ответить.

Фото из открытых источников.