В центре Уфы вспыхнул ресторан. 35 человек эвакуированы

Инцидент произошел сегодня, 14 декабря, в третьем часу дня, уточнили в МЧС Башкирии. Пожару сразу был присвоен повышенный ранг опасности.

К моменту прибытия пожарных горела наружная часть вентиляционной трубы, внутри помещение было задымлено.

Открытое пламя, охватившее 3 кв. метра площади, быстро потушили. Из здания эвакуировали 35 человек. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия выехал прокурор Кировского района. Причины случившегося устанавливаются.

К тушению пожара были привлечены 18 человек и девять единиц техники.

Фото предоставлено пресс-службой Прокуратуры РБ.