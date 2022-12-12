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В Уфе задержали карманную воровку

Женщина похищала мобильники в общественном транспорте и в магазинах.

В Уфе задержали карманную воровку
В Уфе задержали карманную воровку

В Уфе задержали профессиональную карманницу, орудовавшую в общественном транспорте, а также в магазинах. В преступлениях подозревается 45-летняя ранее судимая жительница Кумертау. Женщина «работала» преимущественно в часы-пик, пользуясь толчеей.

«Используя спортивную сумку как прикрытие, женщина занимала очередь за своей «жертвой» и как бы нечаянно толкала, тем самым отвлекая внимание, а после – из карманов похищала имущество», – сообщает пресс-служба МВД РБ.

Добычей воровки становились мобильники, которые она сдавала в ломбард. Уже известно о десяти кражах, устанавливается причастность к другим подобным преступлениям.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Фото предоставлено пресс-службой МВД РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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