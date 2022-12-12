В Белорецке мужчина умер на улице. Проводится проверка в связи с долгим ожиданием скорой помощи

Днем 9 декабря 60-летний мужчина, страдающий болезнью сердца, на улице почувствовал недомогание и упал на землю. Прохожие вызвали скорую помощь, но когда та прибыла, мужчина уже умер.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, будет дана оценка деятельности работников скорой помощи. К делу подключены специалисты регионального управления Росздравнадзора.

СМИ сообщают, ссылаясь на очевидцев, что на перекрестке улиц Крупской и Карла Маркса мужчина схватился за сердце. К нему подбежали прохожие и вызвали скорую помощь. Спустя 15 минут мужчина стал стонать и просить скорее вызвать неотложку, тогда люди стали звонить на 112, но там ответили, что машин нет. Спустя еще полчаса мужчине стало совсем плохо. Он умер до приезда скорой.

Фото и видео со страницы ВК «Белорецк Online».