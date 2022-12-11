В пожаре в частном доме пострадал 36-летний житель Башкирии

Сообщение о пожаре в единую диспетчерскую службу поступило в 22.15. На место выехал пожарный расчет МЧС и добровольная пожарная команда Верхнекудашевского сельсовета. Горел брусчатый дом и бревенчатая баня. В 22.36 горение локализовано, пожар ликвидирован в 22.45.

Пострадал 36-летний мужчина, скорая помощь увезла его в Татышлинскую райбольницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Причины ЧП выясняет дознаватель МЧС России по Башкирии.

Фото пресс-службы МЧС по РБ.