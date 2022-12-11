-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 11:00

В пожаре в частном доме пострадал 36-летний житель Башкирии

Дом и баня загорелись поздно вечером 10 декабря в селе Верхнекудашево Татышлинского района. Есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

В пожаре в частном доме пострадал 36-летний житель Башкирии
В пожаре в частном доме пострадал 36-летний житель Башкирии

Сообщение о пожаре в единую диспетчерскую службу поступило в 22.15. На место выехал пожарный расчет МЧС и добровольная пожарная команда Верхнекудашевского сельсовета. Горел брусчатый дом и бревенчатая баня. В 22.36 горение локализовано, пожар ликвидирован в 22.45.
Пострадал 36-летний мужчина, скорая помощь увезла его в Татышлинскую райбольницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. От госпитализации мужчина отказался.
Причины ЧП выясняет дознаватель МЧС России по Башкирии.
Фото пресс-службы МЧС по РБ.

В пожаре в частном доме пострадал 36-летний житель Башкирии
В пожаре в частном доме пострадал 36-летний житель Башкирии
В пожаре в частном доме пострадал 36-летний житель Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика