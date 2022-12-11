Семья с ребенком отравилась неизвестным веществом в Башкирии

Медики госпитализировали семью с подозрением на отравление угарным газом. По данным дежурного врача Центра медицины катастроф региона, предварительно им поставили диагноз: "отравление неизвестным веществом".

Семья живет в многоквартирном доме по улице Гаражной. По данным медиков, люди вызвали врача сами. Они жаловались на плохое самочувствие ребенка.

В данное время газовая служба города проверяет в доме дымоходы и вентканалы.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Фото из открытых источников.