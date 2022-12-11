-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 18:43

Семья с ребенком отравилась неизвестным веществом в Башкирии

Сегодня, 11 декабря, в больницу № 1 города Октябрьского поступили с отравлением четверо человек, из них один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Семья с ребенком отравилась неизвестным веществом в Башкирии
Семья с ребенком отравилась неизвестным веществом в Башкирии

Медики госпитализировали семью с подозрением на отравление угарным газом. По данным дежурного врача Центра медицины катастроф региона, предварительно им поставили диагноз: "отравление неизвестным веществом".
Семья живет в многоквартирном доме по улице Гаражной. По данным медиков, люди вызвали врача сами. Они жаловались на плохое самочувствие ребенка.
В данное время газовая служба города проверяет в доме дымоходы и вентканалы.
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.
Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика