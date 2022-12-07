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Вчера, 23:14

В Уфе только что сгорела старинная усадьба на улице Аксакова

Полчаса назад локализован пожар в историческом центре Уфы. Здесь, на улице Аксакова, сгорел дом площадью 70 «квадратов».

В Уфе только что сгорела старинная усадьба на улице Аксакова
В Уфе только что сгорела старинная усадьба на улице Аксакова

Сообщение о горящем доме в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило в 21 час 29 минут.

Дома на этом участке стоят плотно друг к другу. Поэтому – чтобы  защитить соседние строения – на тушение было подано несколько стволов. Всё время существовала угроза распространения огня.

Пожар локализован в 22 часа 5 минут. Открытое горение ликвидировано ещё через 30 минут. К тушению привлекались 22 человека и пять единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить дознавателю, сообщает пресс-служба «чрезвычайного» ведомства.

Фото предоставлено МЧС России по Республике Башкортостан.

В Уфе только что сгорела старинная усадьба на улице Аксакова
В Уфе только что сгорела старинная усадьба на улице Аксакова
В Уфе только что сгорела старинная усадьба на улице Аксакова
Автор:Надежда РОМАНОВА
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