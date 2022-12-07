В Уфе только что сгорела старинная усадьба на улице Аксакова

Сообщение о горящем доме в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило в 21 час 29 минут.

Дома на этом участке стоят плотно друг к другу. Поэтому – чтобы защитить соседние строения – на тушение было подано несколько стволов. Всё время существовала угроза распространения огня.

Пожар локализован в 22 часа 5 минут. Открытое горение ликвидировано ещё через 30 минут. К тушению привлекались 22 человека и пять единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить дознавателю, сообщает пресс-служба «чрезвычайного» ведомства.

Фото предоставлено МЧС России по Республике Башкортостан.