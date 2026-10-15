Эксперт Уфимского университета рассказала, какой будет зима в Башкирии

По словам эксперта, пока речь идет только о предварительных прогнозах. Некоторые западные климатические агентства, анализируя сложившиеся циркуляционные особенности в барическом поле, действительно допускают сценарий теплой и снежной зимы: температура ожидается выше нормы, а количество осадков в виде снега — значительным.

Отдельно Рита Камалова прокомментировала влияние феномена Эль-Ниньо — накопления теплых вод в Тихом океане. Этот механизм очень сложен: процесс зарождается в экваториальных широтах, а до нашего региона его отголоски доходят через длинную и запутанную цепь климатических связей. Говорить о прямом и однозначном влиянии на погоду можно лишь ретроспективно, когда процесс завершится и удастся выявить устойчивые корреляции.

Главное, на что обратила внимание ученый, — общий рост аномальности климата. Погода все чаще бросается в крайности: сильнейшие ливни, крупный град, аномальные снегопады или, наоборот, совершенно бесснежные зимы. Все это — проявления растущей нестабильности климатической системы, которая особенно заметна на фоне глобального изменения климата.

«Природа словно теряет прежний ритм, и это главный вызов для метеорологов сегодня», — подчеркнула Рита Камалова.

Фото: пресс-служба УУНиТ.