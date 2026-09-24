Учёный: Медведи в Башкирии залягут в спячку не раньше конца октября

Почему медведи выходят к людям

По словам эксперта, проблема встречи человека с медведем сейчас очень актуальна.

— Это связано с двумя основными причинами, как я считаю, — говорит Борис Чаус. — Первая — автомобилисты очень часто прикармливают медведей, те выходят на дорогу, а там встреча неминуема. Вторая — в лесу неурожай по многим компонентам питания медведя: ягод, грибов. Поэтому косолапые идут к свалкам — их манят испорченные продукты. Там тоже эти встречи неминуемы. Но если медведь не находит питания на свалке, то он идет в дома к людям.

Эксперт подчеркивает: чтобы снизить риск контактов, автомобилистам не нужно прикармливать медведей, а людям — стараться как можно меньше выбрасывать пищевые отходы на свалки.

Когда ждать спячку

Сейчас медведи активно готовятся к спячке.

— Видимо, они не набрали жира для спячки, поэтому усиленно это делают, — поясняет биолог. — Спячка в Башкирии начнется не раньше конца октября — начала ноября, потому что погода стоит относительно теплая.

Эксперт отметил, что сроки спячки в разных регионах России сильно различаются. Первыми залегают медведи в Якутии — это может произойти уже в конце сентября — начале октября. В средней полосе России сроки приходятся на октябрь — начало ноября. Самая поздняя спячка — у медведей в южных регионах, например, в Сочи. Там мишки засыпают в декабре. А в Сибири и на Дальнем Востоке медведи уйдут в спячку, когда установится постоянный снеговой покров. Обычно это бывает в ноябре — декабре.

Залягут не все

— Но, конечно, не все медведи уйдут в спячку, — предупреждает Борис Чаус. — Шатуны бодрствуют, если их что-то потревожило, когда они пытались уйти в спячку, или если не нагуляли необходимого жира на зиму.

Так что жителям республики стоит быть особенно осторожными в лесах и на трассах в ближайшие недели, не прикармливать диких животных и не оставлять пищевые отходы в доступных местах. Тогда, возможно, встречи с косолапыми станут реже.

Фото: скриншот видео Ямиля Илембетова.