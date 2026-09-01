Сентябрь в Башкирии будет сухим и тёплым

Средняя месячная температура воздуха в регионе ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет +11,2°С, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Уже в ближайшие дни воздух прогреется до +22, +26 градусов. Пик тепла придётся на 3 сентября, когда столбики термометров могут подняться до +26°C. Ночью температура будет, как и положено, прохладной — около +10, +13 градусов.

Месячное количество осадков, согласно прогнозу синоптиков, будет близко к многолетним значениям — около 35–55 миллиметров.

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