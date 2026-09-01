+15 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Природа
1 Сентября , 12:27

Сентябрь в Башкирии будет сухим и тёплым

Первый месяц осени порадует жителей республики комфортной погодой.

Сентябрь в Башкирии будет сухим и тёплымСентябрь в Башкирии будет сухим и тёплым
Сентябрь в Башкирии будет сухим и тёплым

Средняя месячная температура воздуха в регионе ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет +11,2°С, сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Уже в ближайшие дни воздух прогреется до +22, +26 градусов. Пик тепла придётся на 3 сентября, когда столбики термометров могут подняться до +26°C. Ночью температура будет, как и положено, прохладной — около +10, +13 градусов.

Месячное количество осадков, согласно прогнозу синоптиков, будет близко к многолетним значениям — около 35–55 миллиметров.

Фото автора.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru