В Башкирии ночью всё ещё ожидаются заморозки

Синоптики прогнозируют, что сегодня день пройдет без существенных осадков, в северо-восточных районах возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +12,+17°.

В последующие два дня днем станет теплее. 31 августа ожидается +15,+20°, а 1 сентября +18,+23°. День знаний пройдет без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый.

Ночная температура в начале следующей недели по республике составит +2,+7°, но местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°.

Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.