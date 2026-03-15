В Башкирии начался сезон охоты

Охота будет распределена на три зоны со своими сроками добычи пернатой дичи.

К первой зоне относятся Альшеевский, Аургазинский, Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Благоварский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Федоровский, Хайбуллинский, Чишминский и Шаранский районы. Здесь охотиться на гусей и селезней уток можно будет с 10 по 19 апреля, на вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева с 18 по 27 апреля.

Ко второй зоне отнесли Абзелиловский, Архангельский, Аскинский, Балтачевский, Белокатайский, Бирский, Благовещенский, Бураевский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Дюртюлинский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Татышлинский, Учалинский, Чекмагушевский и Янаульский районы. Здесь гусей и селезней уток можно добывать с 17 по 26 апреля, вальдшнепа, самцов глухаря и тетерева с 25 апреля по 4 мая.

К третьей зоне отнесен лишь Белорецкий район. Здесь сроки добычи соответственно составили с 24 апреля по 3 мая и с 25 апреля по 4 мая.

Фото: Александр ДАНИЛОВ