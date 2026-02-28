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Природа
28 Февраля , 07:14

В Башкирии будут платить за добычу медведей, волков и лис

Минприроды РБ разработало проект по вознаграждению охотников за добычу диких животных, направленный на снижение угрозы безопасности людей и борьбу с распространением бешенства, сообщает пресс-служба министерства.

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В Башкирии будут платить за добычу медведей, волков и лисВ Башкирии будут платить за добычу медведей, волков и лис
В Башкирии будут платить за добычу медведей, волков и лис

Проект рассчитан на 2026-2028 годы, а выплаты будут осуществляться министерством природопользования и экологии РБ. Расценки предусматриваются следующие: 50 тысяч рублей за бурого медведя, 30 тысяч за волка и три тысячи за лису.

Чтобы доказать добычу, охотники будут обязаны доставить тушу или шкуру животного для утилизации под контролем специалистов ветслужбы — последние будут проводить исследования для предотвращения распространения инфекции.

На данный момент проект проходит правовую и антикоррупционую экспертизу.

Как уточняют в минприроды, в прошлом году в регионе зафиксированы порядка 500 случаев заходов диких животных в населенные пункты. Зарегистрированы шесть случаев бешенства среди животных и четыре нападения медведей на людей.

Фото: Александр ДАНИЛОВ

Автор:Артур СМОЛОВ
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