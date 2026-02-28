В Башкирии будут платить за добычу медведей, волков и лис

Проект рассчитан на 2026-2028 годы, а выплаты будут осуществляться министерством природопользования и экологии РБ. Расценки предусматриваются следующие: 50 тысяч рублей за бурого медведя, 30 тысяч за волка и три тысячи за лису.

Чтобы доказать добычу, охотники будут обязаны доставить тушу или шкуру животного для утилизации под контролем специалистов ветслужбы — последние будут проводить исследования для предотвращения распространения инфекции.

На данный момент проект проходит правовую и антикоррупционую экспертизу.

Как уточняют в минприроды, в прошлом году в регионе зафиксированы порядка 500 случаев заходов диких животных в населенные пункты. Зарегистрированы шесть случаев бешенства среди животных и четыре нападения медведей на людей.

Фото: Александр ДАНИЛОВ