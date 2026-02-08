0 °С
8 Февраля , 22:21

В Башкирии рыбаки спасли куницу, попавшую в капкан

Во время зимней рыбалки на реке Белой в Ишимбайском районе местные жители стали свидетелями, как через реку перебегала куница с капканом, болезненно сжимавшим ее лапу.

пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ
Фото: пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ

Рыбаки, сжалившись, решили помочь обреченному зверьку. Они проследили за животным, обнаружили его на дереве и, накрыв курткой, аккуратно изловили, чтобы предотвратить дальнейшие травмы.

Они сообщили о пострадавшей в Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан. На место оперативно выехал сотрудник ведомства. После осмотра он бережно освободил лапу куницы от стального капкана.

Оценив, что у животного есть шансы на выживание, но оно нуждается в профессиональной помощи, инспектор связался со специалистами центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Специалисты приняли куницу на излечение.

Видео: пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ
Автор: Надежда ТЮНЁВА
